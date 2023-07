Sønnen til Colombias president pågrepet for hvitvasking

Petro skriver på X , tidligere kjent som Twitter, at sønnen Nicolas og sønnens ekskone Days Vazquez har blitt pågrepet av politiet.

– Som person og far gjør det vondt å se så mye selvdestruksjon, skriver presidenten, som sier han håper pågripelsen fører til at sønnen reflekterer over sine feil.

Påtalemyndigheten bekrefter at Nicolas Petro er siktet for hvitvasking og ulovlig berikelse. Hans ekskone Vazquez er også siktet for hvitvasking, men ikke sistnevnte lovbrudd.

Vazquez hevdet i mars at Nicolas Petro mottok store mengder penger fra narkotikasmuglere til farens valgkamp i 2022, men at han i stedet brukte pengene til å finansiere sitt eget luksusliv i den nordlige byen Barranquilla.

Siden skandalen ble kjent har president Gustavo Petro nektet å motta penger fra Colombias mektige kokainbaroner. Det var han selv som ba om at sønnen skulle bli etterforsket.