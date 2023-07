Nasa ble opprettet 65 år siden – dette er deres tre dødeligste ulykker

For 65 år siden vedtok kongressen i USA å opprette et byrå som skulle koordinere all amerikansk aktivitet i verdensrommet.

Byrået fikk navnet National Aeronautics and Space Administration. For de fleste best kjent som Nasa.

USA kjempet lenge en tapende kamp mot Sovjetunionen i rom-kappløpet. Sovjet var først til mange milepæler, men i 1969 gikk det første mennesket på månen – og han var amerikaner.

Siden den gang har USA og Nasa stått i bresjen for menneskehetens oppdagelse av verdensrommet, men det har ikke kommet uten kostnad.

Apollo 1

– Jeg mener at denne nasjonen bør forplikte seg til å nå målet, før tiåret er ute, om å lande en mann på månen og returnere ham trygt til jorden, sa president John F. Kennedy i 1961, ifølge National Geographic.

Uttalelsen kom bare tre uker etter USA hadde sendt deres første astronaut ut i rommet.

Det skulle likevel vise seg at målet ikke var for ambisiøst: 20. juli 1969 tok Nasas Apollo 11 for første gang mennesker til månens overflate.

Med det første oppdraget i Apollo-prosjektet gikk imidlertid ikke like bra. Under en simulert oppskytning i 1967 tok det fyr i kabinen på fartøyet Apollo 1.

ARKIVFOTO: Fra venstre: Virgil «Gus» Grissom, Edward White II, og Roger Chaffee døde i Apollo 1. Foto: Nasa / AP / NTB

I kabinen satt astronautene Virgil Grissom, Edward White og Roger Chaffee. På grunn av en feil i luken ble astronautene fanget i kabinen, noe som resulterte i alle tres dødsfall.

Dette var den første dødsulykken i USAs rom-program.

Challenger

Seks astronauter, og én lærer, mistet livet da Nasas nest første romferge, Challenger-fartøyet, eksploderte bare 73 sekunder etter oppskytning en iskald januardag i 1986.

I tillegg til astronautene var også læreren Christa McAuliffe om bord. Hun hadde blitt plukket ut i Nasas «Lærere i verdensrommet»-initiativ.

ARKIVFOTO: Challenger eksploderte kort tid etter oppskytning. Foto: Bruce Weaver / AP / NTB

Etter eksplosjonen krasjet restene etter fartøyet i Atlanterhavet, fra en høyde på om lag 15,2 kilometer.

Etterforskningen av ulykken fant at Nasa visste at den kalde temperaturen kunne skade delene som skulle forhindre drivstofflekkasjer, men at de valgte å gjennomføre oppskytningen likevel.

Avsløringen skapte raseri, og Nasas oppskytningsprogram ble midlertidig suspendert.

Columbia

Columbia var Nasas første romferge og gjennomførte sin første flygning i 1981. For omtrent 20 år siden reiste veteranfartøyet ut på et 16 dager langt oppdrag, som skulle få et dødelig utfall.

På vei inn igjen i jordas atmosfære, etter over to uker i verdensrommet, mistet Nasa radiokontakt med fartøyet. Det var bare 16 minutter til det etter planen skulle lande.

ARKIVFOTO: Columbia var bare minutter unna landing da fartøyet gikk i oppløsning. Her under frakt i 1981. Foto: Lennox McLendon / AP / NTB

Video viser at fartøyet gikk i oppløsning, og at vrakrester regnet ned over den amerikanske delstaten Texas.

Alle syv astronauter om bord mistet livet i ulykken.

Kilder: History.com og National Geographic.