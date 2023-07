General Abdourahamane Tiani erklærte seg fredag på riksdekkende fjernsyn som landets nye leder.

Ledelsen for hæren i landet har sluttet seg til kuppmakerne. Tiani, som har ledet presidentgarden, har nå fått tittelen president for det nasjonale rådet for forsvar av hjemlandet.

President Mohamed Bazoum ble onsdag tatt i forvaring av kuppmakerne.