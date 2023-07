Thunberg og en gruppe aktivister møtte opp utenfor departementet for energisikkerhet og klimanøytralitet i den britiske hovedstaden, skriver Uplift i en pressemelding. Uplift jobber for et fossilfritt Storbritannia.

Den svenske klimaaktivisten hadde et budskap til Norge og til Equinor, som er hovedeier og operatør for det planlagte feltet utenfor Shetland.

– Norges rykte som klimaleder er absurd all den tid Equinor planlegger nye oljefelt, som Rosebank, verden rundt, sa Thunberg.

Hun sier en godkjenning av feltet vil være ødeleggende og viser til den siste tidens hetebølger flere steder i verden.

– Hvordan kan den britiske regjeringen planlegge mer boring når vi ser hva brenningen av denne oljen fører til for klimaet og mennesker? Ekstremværet som oppleves verden rundt nå er en smakebit på hva vi har i vente om vi ikke slutter med fossile energikilder, sier den verdenskjente aktivisten.