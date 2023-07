Irak har pågrepet mann mistenkt for IS-massakre

Hendelsen er kjent som Camp Speicher-massakren og skjedde da IS angrep og tok kontroll over en militærleir ved Tikrit i Irak i juni 2014.

Opptil 1.700 irakiske kadetter ble tatt til fange og drept da IS angrep leiren mens Iraks luftvåpen ga opplæring til nye soldater.

Da angrepet skjedde, var det tusenvis av ubevæpnede kadetter under opplæring. IS skilte sjiamuslimer fra sunnimuslimer og skjøt de sjiamuslimske kadettene en etter en før de ble dumpet i massegraver ved elva Tigris.

I en FN-rapport fra 2021 blir massakren omtalt som en krigsforbrytelse. FN-ekspertene mener også at en video av drapene som IS publiserte i 2015, fungerer som en direkte oppfordring til folkemord mot sjiamuslimer.

Irak har allerede dømt flere personer til døden etter at de ble kjent skyldige i å ha deltatt i massakren. Så sent som i januar i år ble 14 personer dømt til døden, og i 2016 ble 36 menn hengt etter å ha blitt kjent skyldige i å ha utført drapene.

Ifølge det irakiske innenriksdepartementet ble den navngitte IS-krigeren pågrepet i en operasjon i Sulaymaniya i kurdiske Nord-Irak.

En talsmann for departementet sier at mannen sluttet seg til IS i 2013 og deltok i flere angrep på irakiske sikkerhetsstyrker, blant annet i Camp Speicher.