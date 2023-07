Brannene i Hellas under kontroll

– På nåværende tidspunkt har vi ingen branner som sprer seg. Situasjonen er i bedring, men vi er fortsatt på krigsstien for å slukke pågående branner, sier en talskvinne for gresk brannvesen til nyhetsbyrået AFP fredag.

Brannene spredte seg raskt som følge av høye temperaturer og kraftig vind. Siden 17. juli har de ødelagt boliger, gårder og fabrikker, samt svidd av store områder med skog og annen vegetasjon.

Forskere ved Atens nasjonale observatorium anslår at arealer på rundt 500 kvadratkilometer har brent.

Kroatia, Italia og Portugal er blant andre land i Sør-Europa som har vært rammet av branner denne uken. Det er imidlertid i Algerie at brannene har krevd flest liv. Der omkom nylig 34 mennesker, blant dem ti soldater som bidro i slukningsarbeidet.

Våpenlager brant

I nærheten av Volos på det greske fastlandet tok et våpenlager fyr torsdag. Bomber og ammunisjon gikk i luften, og eksplosjonene kunne føles flere kilometer unna, ifølge lokale innbyggere.

Ingen ble skadd ettersom tolv landsbyer på forhånd var evakuert, men flere butikkvinduer ble blåst ut. Fredag kunne innbyggerne vende hjem igjen.

Skog- og gressbrannene på Rhodos raste i ti dager og rakk å svi av cirka 10 prosent av øyas landområder før brannmannskap lyktes med å få brannene under kontroll torsdag.

Frykter inntektssvikt

Landsbyen Gennadi på østkysten av Rhodos var tidligere i uka nær ved å brenne ned, men ble reddet takket være storstilt innsats fra lokale innbyggere. Nå har de begynt oppryddingen.

Enkelte frykter imidlertid at turistene skal svikte den populære ferieøya.

– Fortsett å komme til Rhodos. Øya trenger dere, sier Carmen Di Ninni, en tysk kvinne som har feriebolig på Rhodos.

– Hvis folk holder seg unna etter brannen, kommer katastrofen til å bli ubeskrivelig. Da kommer det ikke til å være noen penger til å bygge opp igjen det som gikk tapt, mener hun.

Kjøligere vær

I Italia brant det torsdag i regionene Calabria og Puglia sør i landet, samt på øyene Sicilia og Sardinia. Men brannvesenet fikk god hjelp av at temperaturen falt med rundt 13 grader – til litt over 30 grader.

Brannene førte imidlertid til at badegjester langs en populær kyststripe ved Adriaterhavet måtte evakueres, melder italienske medier.

Siden søndag har Italia måttet hanskes med over 3.200 branner i den sørlige delen av landet, nesten halvparten av dem på Sicilia.

– Over hele middelhavsregionen kan vi utvilsomt se at klimakrisen er her. Den påvirker oss kraftigere enn hva ekspertene muligens har advart oss om, uttalte Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis torsdag.

Den greske regjeringen har imidlertid måttet tåle kraftig kritikk fra opposisjonen, som mener at den ikke har iverksatt tiltak som kunne ha hindret at brannene spredte seg ukontrollert.