Netanyahu: – Reformen er en liten korreksjon til en aktivistisk domstol

Netanyahu ga flere intervjuer med amerikanske medier natt til fredag norsk tid. Overfor ABC News beskriver han lovtillegget som en «liten korreksjon» til et domstolssystem han betegner som «aktivistisk».

– Reformen blir beskrevet som slutten på Israels demokrati, men jeg syns det er tullete å si. Når støvet legger seg, kommer alle til å innse at det ikke er slik, sier han.

Reformen har ført til store protester siden den vil gi mer makt til politikerne på bekostning av domstolene. Nasjonalforsamlingen banket gjennom første del av reformen mandag, og straks etter leverte en rekke opposisjonsgrupper inn klager på lovendringene.

På spørsmål fra CNN nektet Netanyahu å svare på om han vil føye seg dersom landets høyesterett avviser reformen. Da oppstår i så fall en potensiell konstitusjonell krise, der ansvarsinndelingen mellom politiske institusjoner og domstolene ikke lenger er klart definert.

Vedtaket fra Knesset mandag skal opp for til behandling 7. september. Imidlertid begynner den juridiske striden allerede torsdag til uka. Da skal Israels høyesterett behandle en klage mot et lovforslag ratifisert i mars som begrenser vilkårene for å fjerne statsministeren fra vervet.