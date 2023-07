Henrettelsen er den andre i Singapore denne uka. Onsdag ble en 57 år gammel mann hengt for å ha smuglet rundt 50 gram heroin.

– Mens mesteparten av verden snur ryggen til denne grusomme straffen, fortsetter myndighetene i Singapore å henrette mennesker for narkotikarelaterte forbrytelser, sier Chiara Sangiorgio i Amnesty International.

Hun viser til at dødsstraff er et brudd på internasjonale menneskerettigheter og standarder.

15 henrettet

Saridewi Binte Djamani (45) er den første kvinnen som blir henrettet i Singapore siden 2004. Da ble en 36 år gammel frisør henrettet. Også hun var dømt for narkotikasmugling.

Siden Singapore igjen begynte å henrette dødsdømte fanger i mars 2022, har 15 personer blitt sendt til galgen. Under koronapandemien innførte myndighetene en to år lang pause.

En lokal menneskerettsgruppe, Transformative Justice Collective, opplyser at de har fått bekreftet at det skal gjennomføres nok en henrettelse 3. august. Det dreier seg om en mann som jobbet som bud før han ble pågrepet i 2016 og senere dømt for å ha smuglet rundt 50 gram heroin.

Strenge lover

Singapore har noen av verdens strengeste narkotikalover. Smugling av 15 gram heroin kan gi dødsstraff. Det samme gjelder smugling av minst 500 gram cannabis.

– Dette er den fjerde henrettelsen i år, og det blir enda en i neste uke. Det er forferdelig for familiene og bekymringsfullt for andre fanger som er dødsdømt, sier Kirsten Han, en menneskerettsforkjemper som selv er fra Singapore.