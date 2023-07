Eagles-grunnlegger Randy Meisner er død

Ifølge nettstedet Variety døde Meisner i Los Angeles onsdag kveld på grunn av komplikasjoner fra kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

På slutten av 1960-tallet spilte Meisner i countryrockgruppa Poco. Han stiftet Eagles i 1971 sammen med Glenn Frey, Don Henley og Bernie Leadon. Han spilte på albumene «Eagles», «Desperado», «On The Border», «One of These Nights» og «Hotel California».

– Randy var en del av helheten i Eagles og medvirkende i bandets tidlige suksess. Spennet i hans vokalregister var forbløffende, slik det bevises på hans signaturballade, «Take It to the Limit,» skriver bandet på sin nettside.

Han sluttet i Eagles i 1977, men ble i 1998 innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame som en del av bandet.