Det hvite hus: Biden vil ikke benåde sønnen

På spørsmålet om presidenten ville benåde sønnen svarte Det hvite hus' talsperson Karine Jean-Pierre kontant «nei».

Presidentsønnen har erklært seg ikke skyldig i to tilfeller av skatteunndragelse. Han er også tiltalt for å ha kjøpt et våpen i 2018, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

Onsdag gikk han tilbake på en tilståelsesavtale han hadde inngått med påtalemyndigheten, etter at en dommer sa at hun ikke kunne godkjenne den slik den var da.