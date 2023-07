Direktøren for det russiske kultursenteret i Den sentralafrikanske republikk, Dmitrij Sytyj, har lagt ut et bilde på Facebook torsdag som angivelig viser Prigozjin som hilser på landets ambassadør i Russland.

Sytyj skriver at det var ambassadøren som delte bildet med ham, og bildet er nå blitt hyppig delt i sosiale medier. Lokale medier skriver at møtet trolig fant sted på et hotell i St. Petersburg, og ikke i Expoforum der toppmøtet med en rekke afrikanske ledere finner sted.

Russiske medier er forundret over at Prigozjin, som nylig også møtte president Vladimir Putin i Kreml, tydeligvis er inne i varmen igjen.

Prigozjins leiesoldater i Wagner-gruppa har en betydelig tilstedeværelse i Den sentralafrikanske republikk, i tillegg til flere andre afrikanske land. Han har selv store interesser i utvinning av blant annet gull.