Militsen i Sudan hevder å ha rammet jagerflybase

Vitner meldte om en rekke beskytninger med raketter og artilleri i hovedstaden torsdag. RSF-militsen hevder å ha drept og såret dusinvis av regjeringssoldater.

Det ble meldt om tung artilleribeskytning nordvest i Khartoum, mens droner tilhørende militsen angrep en base for luftvåpenet. RSF hevder de har ødelagt tre jagerfly og flere lagre for våpen og utstyr.

Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan har i over hundre dager vært i væpnet konflikt med sin tidligere underordnede, RSF-kommandør Mohamed Hamdan Daglo.

Politistyrkene i hovedstaden har forblitt lojale til hæren, men i andre områder har de blitt sett stridende sammen med opprørsmilitsen.

Kampene, som i hovedsak har pågått i hovedstaden og i regionen Darfur vest i landet, har kostet over 3900 mennesker livet. Bare den siste uka er det meldt om to rakettangrep som rammet boligområder i Khartoum og Darfur, og over 30 sivile er bekreftet døde i disse hendelsene.

3,3 millioner mennesker er drevet på flukt i landet.