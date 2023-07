Beslutningen er tatt etter at internasjonale medier har kommet med detaljerte reportasjer om russisk spionasje. De skriver at den russiske ambassaden i Chisinau spiller en sentral rolle i ulovlig avlytting i den tidligere Sovjet-republikken.

Tirsdag ble Russlands ambassadør, Oleg Vasnetsov, innkalt på teppet av Moldovas regjering.

Han har senere sagt til russiske medier at spionasjeanklagene er et påskudd for å kutte i Russlands diplomatiske tilstedeværelse.