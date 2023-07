Britisk domstol slipper gjennom prins Harrys søksmål

Hertugen av Sussex hevder i sitt søksmål at The Sun og nå nedlagte News of the World hacket telefonen hans og tok i bruk agenter og bedrag for å samle informasjon om ham gjennom flere tiår.

News Group Newspapers, som eies av Rupert Murdoch, mente at søksmålet måtte avvises fordi foreldelsesfristen på seks år var utløpt.

Dommer Timothy Fancourt sa seg enig med News Group at Harry kjente godt nok til hackingen av telefonen til at han burde ha reagert før. Men han slapp gjennom resten av søksmålet, blant annet bruken av privatdetektiver til å spionere på ham.

Harrys advokat hevdet at han ikke kunne fremme saken tidligere på grunn av en hemmelig avtale mellom hoffet og avisene for å hindre at kongelige måtte vitne om pinlige telefonsamtaler som var lekket.

Avisene avviser at det fins en slik avtale, og Fancourt mener Harry ikke kunne sannsynliggjøre at avtalen fantes.