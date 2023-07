Russland stopper skip med antatte spor av eksplosiver

Etterretningstjenesten FSB sier at skipet, som kom fra Tyrkia, tidligere har vært i den ukrainske havnebyen Reni. Ifølge FSB kan skipet ha vært brukt til å frakte eksplosiver til Ukraina.

Skipet er stanset og sendt tilbake etter at det ble bestemt at det ikke fikk seile under Kertsjbroen på sin vei til Rostov. FSB sier det er andre gang på få dager at et skip med spor av eksplosiver er stoppet.

Reni ligger i Donau-elva like ved grensa til Romania og ble nylig utsatt for et russisk droneangrep. Russland har trappet opp angrepene på ukrainske kornlagre og havner etter å ha trukket seg fra kornavtalen med Tyrkia og FN.