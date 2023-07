Putin lover gratis korn til seks afrikanske land

Løftet ble gitt på toppmøtet med afrikanske ledere i St. Petersburg torsdag.

Ifølge Putin kommer Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Den sentralafrikanske republikk og Eritrea til å få levert mellom 25.000 og 50.000 tonn korn i løpet av de neste tre til fire månedene.

Løftet blir gitt få dager etter at Russland nektet å forlenge kornavtalen med Ukraina. Dermed kan ikke Ukraina lenger eksportere korn via Svartehavet uten at skipene risikerer å bli utsatt for russiske angrep.

Både ukrainsk og russisk korn anses å ha stor betydning for å hindre sult i Afrika.