Det var ventet at Biden ville erklære seg skyldig, i tråd med en tilståelsesavtale han hadde inngått med den føderale påtalemyndigheten i delstaten Delaware. Men dommeren i saken uttrykte onsdag skepsis mot en del av avtalen som dreide seg om en tiltale for våpenlovbrudd.

Etter tre timer med fram og tilbake i retten endte det med at Hunter Biden erklærte at han nekter straffskyld for to tilfeller av skatteunndragelse. Han skal samtidig ha uttrykt at han vil gå tilbake på dette dersom partene på nytt finner fram til en avtale som dommeren kan godta, skriver The New York Times.

Misbrukte narkotika

Hunter Biden er tiltalt for skatte- og våpenlovbrudd. I juni ble det kjent at han hadde inngått en tilståelsesavtale med den føderale påtalemyndigheten. Den skal ha gått ut på at han ved å erkjenne skyld for skattelovbrudd ville unngå rettsforfølgelse for i 2018 å ha kjøpt et våpen, og i den forbindelse uriktig ha opplyst i en egenerklæring at han ikke misbrukte narkotika.

Mens skatteunndragelsen er å anse som en forseelse etter amerikansk rett, er våpenforbrytelsen langt mer alvorlig, og noe som kunne ha ført til fengselsstraff for presidentens sønn.

Skeptisk til omfanget

I avtalen med statsadvokat David Weiss skulle Biden gå med på å erkjenne skyld for i 2017 og 2018 ha betalt for lite i skatt, for så å gå inn i en utenomrettslig avtale med påtalemyndigheten om punktet som omhandlet våpenlovbruddet. Dette var fra statsadvokatens side begrunnet med at Biden ikke lenger eide våpenet og at han skulle være rusfri to år.

Da dommer i saken, Maryellen Noreika, i et rettsmøte onsdag ble forelagt avtalen mellom partene stilte hun spørsmål ved omfanget. Hun skal blant annet ha bedt partene om å begrense omfanget av rettslig immunitet som avtalen skulle innebære mot framtidig straffeforfølgelse.

Både Weiss og Noreika ble i sin tid utpekt til stillingene sine av tidligere president Donald Trump.