Leger i England varsler ny streik i august

Yngre legers forening kunngjorde onsdag at streiken vil vare fra 11. til 15. august. Foreningen streiker for bedre lønnsvilkår og beklager at situasjonen er kommet så langt at det er nødvendig med en femte streikeaksjon.

Det er leger i spesialisering, såkalte «junior doctors», som streiker. De utgjør omtrent halvparten av legene i landets helsevesen NHS.

Regjeringen kunngjorde tidligere i måneden lønnsøkning for millioner av offentlig ansatte, inkludert leger. Alle fikk 6 prosents økning, langt under det legeforeningen har krevd.

– Denne konflikten kan bare ta slutt ved forhandlingsbordet, selv om statsministeren sier at forhandlingene er over. Hvis statsministeren tror han kan demoralisere eller splitte vår yrkesgruppe, vil han bli skuffet. Yngre leger har tapt mer enn en firedel av inntekten over 15 år, og vi vil ha det tilbake. Vi ber regjeringen opptre ansvarlig og anstendig, sier legeforeningen.

Streiken er denne gangen begrenset til England.