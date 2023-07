Kraftig regn i New Delhi skaper frykt for ny flom

Det er bare to uker siden det forrige kraftige regnværet, der elva Yanuma gikk over sine bredder og la deler av hovedstadsområdet under vann.

Hundrevis av kjøretøyer ble etterlatt i vannmassene i handels- og industridistriktet Noida i den sørøstlige utkanten av New Delhi. Mange måtte flytte til høyereliggende deler av byen.

Kraftige regnbyger falt over hovedstaden i morgentimene onsdag, men det var ventet moderate mengder utover dagen. Elva Yanuma, som renner gjennom hovedstaden, steg i morgentimene og nærmet seg et faremerke.