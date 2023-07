I en TV-sendt tale onsdag sier Hun Sen at han nå gir makten til sin eldste sønn, Hun Manet. Analytikere har lenge spådd en slik overgang, men ventet dette først om noen år.

– Jeg vil be om forståelse fra folket når jeg nå kunngjør at jeg ikke vil fortsette som statsminister, sa Hun Sen i talen og la til at det blir opp til sønnen å danne ny regjering.

Søndag ble det holdt valg i Kambodsja. Opposisjonspartier er forbudt, og det var på forhånd derfor ikke knyttet spenning til resultatet. Ifølge regjeringen fikk Hun Sen 78 til 80 prosent av stemmene. Valgdeltakelsen var ifølge offisielle tall 84 prosent.

70 år gamle Hun Sen har styrt Kambodsja med hard hånd siden 1985 og er dermed verdens lengst sittende statsminister.

Kambodsja er i realiteten en ettpartistat, der Kambodsjas folkeparti (CPP) har styrt sammenhengende siden 1979.