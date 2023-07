Minst én person omkom i brannen.

Resten av mannskapet, over 20 personer, er evakuert. Minst sju av dem hoppet i sjøen og ble reddet av en båt, mens resten ble reddet av helikopter, ifølge den nederlandske kystvakten.

– Mannskapet forsøkte å slukke brannen selv, men mislyktes. Dessverre døde en person og flere andre ble skadd, opplyser kystvakten på sin nettside.

Brannen brøt ut ved midnatt natt til onsdag mens skipet befant seg 27 kilometer fra øya Ameland nord i Nederland.

Sårbart naturområde

Over ti timer etter at brannen startet, meldte kystvakten at den er forberedt på alle scenarioer, også at skipet kan komme til å synke, ifølge Reuters.

– Vi håper at brannen blir brakt under kontroll eller dør ut, slik at vi kan få fartøyet til et trygt sted. Men hva som kommer til å skje, er helt usikkert, sier kystvaktens talsperson Lea Versteeg.

Øya Ameland er en av fire frisiske øyer med et svært sårbart økosystem. Den ligger i Vadehavet, et 500 kilometer langt område som strekker seg fra Nederland til Esbjerg på den danske vestkysten.

Havområdet står på Unescos verdensarvliste, og i vinterhalvåret er det rasteplass for flere millioner trekkfugler.

Elbiler forvansker slukkingen

Det var rundt 25 elektriske biler i lasten, noe som ifølge kystvakten gjør slukningsarbeidet vanskelig. Det er ikke klart hvordan brannen oppsto, men kystvakten utelukker ikke at den ble forårsaket av en elbil.

Fremantle Highway er et Panama-registrert lasteskip på 18.500 tonn. Det var på vei fra Bremerhaven i Tyskland til Port Said i Egypt, ifølge nettsiden marinetraffic.com.

– Det brenner kraftig, og det er besluttet å ikke sette brannmannskaper om bord for å slukke flammene. Vi forsøker å forhindre at skipet synker, men det krenger allerede, sa en talsperson for kystvakten til avisen De Gelderlander onsdag morgen.

For farlig

Spesialister fra brannvesenet i Rotterdam ble onsdag morgen innkalt for å delta i slukningsarbeidet. Meningen var at de skulle bringes ut til skipet med helikopter, men brannen utviklet seg for raskt til at det var forsvarlig å gå om bord.

Etter hvert har redningsmannskap greid å feste en kabel mellom fartøyet og en slepebåt for å hindre at det driver og sperrer en viktig skipslei til Tyskland.

Også myndighetene i Tyskland er i beredskap. En talsmann for en tysk redningstjeneste i Cuxhaven sier at de har tilbudt nederlandske myndigheter hjelp med slukningsarbeidet, men det er ennå ikke klart om Nederland takker ja.