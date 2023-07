Unntakstilstand i Ecuador – 31 døde i fengselsopprør

Opprøret startet lørdag i fengslet Litoral i havnebyen Guayaquil, og tirsdag valgte politiet og soldater å storme fengselet, bekrefter påtalemyndigheten i landet.

En politimann er blant de skadde i hendelsen. Fengselet er et av landets farligste og største, og naboer har de siste dagene hørt både skyting og eksplosjoner fra området.

Det medførte denne uka at president Guillermo Lasso erklærte unntakstilstand i alle landets fengsler i 60 dager. Nå mobiliseres både politi og militære for å gjenvinne kontrollen. Et gjengoppgjør i det samme fengselet i 2021 kostet 119 fanger livet.

Fanger i 13 andre fengsler erklærte sultestreik mandag, og flere steder holdes fengselsvakter som gisler mens fangene krever bedre sanitærforhold og mat.

Mandag erklærte presidenten også en unntakstilstand i provinsene Los Ríos and Manabí. Det skjedde etter at ordføreren i byen Manta og en kvinne i hans følge ble skutt og drept.