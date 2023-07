Oppgang på børsene før rentemøter – fall for Spotify

Den teknologitunge indeksen Nasdaq steg 0,6 prosent, mens den bredere Samp;P 500 gikk opp 0,3 prosent. Industriindeksen Dow Jones hadde en oppgang på 0,1 prosent.

Fallet for strømmegiganten Spotify kom etter at selskapet la fram et driftsresultatet med økt tap – det til tross for at selskapet har fått flere betalende brukere og har økt prisene.

Googles eierselskap leverte tirsdag et resultat som er løftet av annonser og skytjenester, mens Microsoft også leverte gode tall. Selskapenes aksjer hevet seg henholdsvis 0,8 og 1,7 prosent.

Den amerikanske sentralbanken – The Federal Reserve – kunngjør sin rentebeslutning onsdag, mens Den europeiske sentralbanken (ESB) følger dagen etter. Lavere inflasjon kan tale for at det nå nærmer seg slutten for rentehevinger i denne omgang.

Tirsdag var det små utslag ved de toneangivende børsene i Europa, med marginal oppgang i Frankfurt og London og tilvarende svakt fall i Paris.