Ghana stemmer for å avskaffe dødsstraff

Ingen har blitt henrettet i Ghana siden 1993, men i fjor satt 176 personer fengslet med en dødsdom hengende over seg, ifølge landets kriminalomsorg.

Den nye loven endrer straffeloven slik at dødsstraff erstattes med livstidsfengsel. President Nana Akufo-Addo må fortsatt gi sitt formelle samtykke til endringen.

– Dette er et viktig framskritt for menneskerettigheter i Ghana. Vi har undersøkt nøye, med alt fra en konstitusjonell gjennomgang til meningsmålinger, og alt viser at flertallet ønsker å fjerne dødsstraff, sier Francis-Xavier Sosu, parlamentarikeren som la fram lovforslaget.

Inkludert Ghana er det 29 land i Afrika – og 142 i verden – som har avskaffet dødsstraff, ifølge den London-baserte organisasjonen The Death Penalty Project.

De siste årene har blant annet Ekvatorial-Guinea, Sierra Leone, Den sentralafrikanske republikk og Zambia fjernet dødsstraff fra sine lover.