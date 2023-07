Hendelsen fant sted natt til 29. juli i fjor i et bygg i den russiskkontrollerte fangeleiren Olenivka. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk krever nå at ansvaret for at minst 50 ukrainere ble drept plasseres der det skal,

– Krigsfangene som ble såret eller døde i Olenivka, og deres familiemedlemmer, fortjener at sannheten kommer fram. De som er ansvarlig for brudd på folkeretten, må bli holdt ansvarlig, sier Türk i en uttalelse.

Russland har hevdet at eksplosjonen skyldtes en amerikansk Himars-rakett skutt opp av ukrainerne. FNs menneskerettighetsråd har nå gjort analyser og grundige intervjuer med overlevende og konkludert med at dette ikke kan stemme.

FN-granskerne har ikke hatt tilgang til området. De har ikke identifisert konkret hva som var kilde til eksplosjonen, men Türk sier saken blir fulgt opp videre. CNN har tidligere også gjort undersøkelser som konkluderer med at den russiske versjonen trolig er en fabrikasjon.

Fangene var hovedsakelig soldater fra stålverket Azovstal i Mariupol, ifølge den ukrainske menneskerettsgruppa Kharkiv Human Rights Protection Group.