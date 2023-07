Det russiske flyet la seg tett opp til den amerikanske dronen – en MQ-9 Reaper – og avfyrte såkalte narrebluss. Minst et av disse blussene traff dronen og skadet propellen.

Narrebluss, vanligvis kalt flares, er ifølge Wikipedia en varmekilde som skytes ut fra fly, helikoptre, båter eller kjøretøyer for å narre varmesøkende missiler vekk fra sitt opprinnelige mål.

En høyt rangert amerikansk flykommandør sier at russernes hensikt åpenbart var å få dronen til å styrte. Hendelsen skjedde bare en uke etter at et russisk kampfly fløy farlig nært et amerikansk overvåkingsfly i samme region.

Se video: Russisk jagerfly farlig nær amerikansk drone

– Ett av flarene traff MQ-9 og gjorde stor skade på propellen. Vi ber russiske styrker i Syria om straks å slutte med denne form for uforsvarlig, uprovosert og uprofesjonell oppførsel, sier generalløytnant Alex Grynkewich ved flyvåpenets sentralkommando i en uttalelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av pilotene som styrte dronen fra bakken, klarte å holde den i luften lenge nok til at den kunne lande på basen. Det har de siste tre ukene vært flere lignende hendelser, der amerikanske droner har vært nødt til å foreta drastiske unnamanøvrer for å unngå russiske flares.

Russland har et ukjent antall soldater stående i Syria, mens USA har en styrke på rundt 900 personer. I tillegg er det spesialstyrker som kommer og går, for å delta i konkrete oppdrag rettet mot IS-grupperinger i regionen.