Mange sørkoreanere har gitt ministeren skylden for at hele 159 mennesker mistet livet da en halloween-feiring kom ut av kontroll i Seoul i fjor.

Tirsdagens vedtak førte til kraftige reaksjoner blant foreldre som mistet sine barn i tragedien. To mødre som var til stede i retten, brøt sammen og måtte kjøres bort i ambulanser, opplyser et øyenvitne til Reuters.

I februar stemte nasjonalforsamlingen for å stille innenriksminister Lee Sang-min for riksrett. De ba ham ta ansvar for katastrofen som oppsto da altfor mange mennesker trengte seg sammen i de smale gatene i ett av Seouls utelivsområder.

Mange av dem som ble klemt til døde, var ungdommer.

Men grunnlovsdomstolen mener at Lee ikke kan klandres for det som skjedde.

– Denne katastrofale hendelsen skyldtes ikke én enkelt årsak eller person, uttalte en av dommerne, Lee Jong-seok, da avgjørelsen ble kunngjort.

Domstolen fastslår at ministeren kom med upassende kommentarer om hvordan katastrofen skjedde, men at dette ikke er nok til å stille ham for riksrett. Vedtaket var enstemmig.