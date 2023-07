Norske turister på Rhodos har fått hotellrom og tilbud om fly hjem

Etter noen hektiske dager for de norske turistene på Rhodos har samtlige enten blitt fløyet hjem, fått plass på et fly hjem senere denne uka, eller fått et hotellrom på et trygt sted på øya.

– Vi har i underkant av 150 norske gjester igjen som ble berørt av brannen på Rhodos. Alle har nå fått nye hotell for resten av oppholdet sitt, sier kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera i Apollo til NTB.

Mandag ble det også klart at alle evakuerte nordiske Tui-reisende hadde fått tilbud om å bli med på et fly som gikk til Billund i Danmark sent mandag kveld. Derifra arrangerte Tui transport videre til København.

– Tui har tømt alle evakueringssentrene bortsett fra ett, og vi transporterer kundene våre til hoteller på nordlige deler av Rhodos, som ikke er påvirket av skogbrannene. Det har vært noen utfordringer med å flytte kundene fra det siste evakueringssenteret på grunn av veisperringer. Det er noen få kunder igjen der, men disse flyttes i løpet av dagen.

Ving skriver i en epost til NTB at de har drøyt 2800 norske gjester på Rhodos, der 21 av disse var blant de evakuerte i helgen. Av disse reiser 19 hjem som planlagt etter endt ferie onsdag.

– Alle gjester bor på hotell på den nordre delen av Rhodos, der vi i Ving har majoriteten av våre hotell, sier pressekontakt Marie-Anne Zachrisson i Ving til NTB.