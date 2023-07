Ukrainas droneangrep mot Moskva mandag avslører en kritisk svakhet i Russlands forsvarssystemer, mener en ukrainsk militæroffiser.

Russland sa mandag at Ukraina utførte et droneangrep mot hovedstaden Moskva, med en drone som siktet mot et område nær det russiske forsvarsdepartementets hovedkvarter.

Moskvas borgermester Sergej Sobjanin sier at det ikke var noen liv som gikk tapt under angrepet.

Det er enda uklart om dronene hadde som mål å angripe forsvarsdepartementet, men den ukrainske militære etterretnings-talsmannen Andriyj Jusov har lovet at angrepene vil fortsette, og øke i omfang, skriver Newsweek.

Russland har anklaget Ukraina for terrorisme som følge av det siste angrepet.

Svakhet

Sikkerhetsstyrker undersøker en bro nær en skadet bygning etter det som skal ha vært et droneangrep i Moskva, 24. juli 2023. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Juriyj Ihnat, en talsmann for Ukrainas luftforsvar, forteller at forsvarssystemet Pantsir installert på taket av det russiske forsvarsdepartementet, som ligger omtrent 300 meter unna ett av målene for angrepet, mislyktes i å skyte ned droneangrepene.

Han forklarer at Pantsir-systemet bare er i stand til å skyte på objekter som befinner seg over det, snarere enn under, og at det dermed etterlater en sårbarhet i Russlands luftforsvarssystemer i Moskva.

Ifølge journalisten Mark Krutov viser bilder fra tidligere denne måneden at Pantsir-systemene fortsatt var på plass i juli.

Hva er Pantsir-systemet?

Pantsir-systemet skal ha blitt installert i januar etter at Ukraina utførte et droneangrep mot et mål innenfor russiske grenser, et angrep som skal ha vekket bekymring for Moskvas sårbarhet i fremtidige angrep.

Det russiske luftforsvarssystemet Pantsir, her på en lastebil, under en øvelse for en parade i 2021. Foto: AP / NTB

Bilder og videoer ble lagt ut på sosiale medier tidligere i år som viste forsvarssystemene på takene av regjeringsbygninger i den russiske hovedstaden.

Mens andre systemer kan ha en sterkere ildkraft, skal Pantsir-systemet være mer ideelt i byer.

Systemet er beregnet for bruk på nært hold og inneholder en blanding av luftvernkanoner og missiler som er i stand til å avskjære høyhastighets luft-til-bakke-missiler på en rekkevidde på syv kilometer.

Pantsir-systemet skal også ha blitt plassert i nærheten av residensen til Russlands president Vladimir Putin.