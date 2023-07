Svarte hebreere i Israel frykter deportering

De svarte hebreiske israelittene av Jerusalem kom til Israel fra USA på 60-tallet og slo seg ned i nærheten av Dimona på randen av Negev-ørkenen sør i landet.

Men nå frykter Toveet Israel (53) og 44 andre innbyggere i Fredslandsbyen å bli kastet ut av landet. Hun har bodd i Israel i 24 år, og alle hennes åtte barn er født i landet og kjenner ikke noe annet land.

– Jeg føler at myndighetene er nådeløs mot meg og barna mine, sier Israel. Hun sier hun ikke kunne tro det da hun mottok deporteringsordren for to år siden.

Forfedre fra Israel

De svarte hebreerne kom til Israel i 1960-årene. De anser seg ikke som jødiske, men mener at deres forfedre kom fra Israel. 3.000 av dem bor i dag i flere landsbyer, med Fredslandsbyen, omgitt av velstelte grønnsakhager, som sitt senter.

Etter hvert som tiårene er gått, er de gradvis blitt integrert i det israelske samfunnet. Etter år med byråkrati har rundt 500 av dem fått israelsk statsborgerskap, og de fleste av de resterende har permanent opphold.

Men 130 av dem har ingen formell status og risikerer nå å bli sendt ut av landet. Noen av dem har ikke pass fra andre land og sier de har levd hele livet i Israel og ikke har noe annet sted å dra til.

Oppsto i USA

Deres lange kamp for å bli kaster lys over Israels strenge innvandringspolitikk. Alle som anses som jødiske, får automatisk israelsk statsborgerskap, mens det er svært vanskelig for andre å få oppholdstillatelse.

De afrikanske hebreiske israelittene er del av en mangslungen gruppe svarte religiøse grupperinger som oppsto i USA i det 19. og 20. århundre, og som omfatter et vidt spektrum av kristne og jødisk-inspirerte trosretninger.

Enkelte svarte hebreiske grupper i USA har ekstremistiske eller antisemittiske holdninger, ifølge borgerrettighetsgrupper som ADL og Southern Poverty Law Center. Men det gjelder ikke det hebreiske samfunnet i Dimona.

Felles teologisk syn

André Brooks-Key, som er professor i afrikanske og afrikansk-amerikanske studier ved Claflin-universitetet i South Carolina, sier at alle disse grupperingene deler en tro på at noen afrikanske folk stammer fra bibelske israelitter, og at den transatlantiske slavehandelen var spådd i Bibelen.

– Uansett hvordan de forstår Jesus, hvordan de kler seg eller andre aspekter, er dette det underliggende teologiske synet som binder dem sammen, sier han.

De svarte hebreerne tror at de er etterkommerne av de bibelske stammene i Israel, som etter den romerske erobringen i år 70 flyktet oppover Nilen og vestover inn i Afrika og til slutt endte som slaver i Nord-Amerika mange århundrer senere.

I tråd med tolkningen av Bibelen som ble gjort av deres grunnlegger, er de strenge veganer, bruker ikke tobakk eller sterk alkohol, faster på sabbaten, praktiserer polygami og bruker ikke syntetiske tekstiler.

Åpenbaring fra engelen Gabriel

Den åndelige lederen deres, Ben Ammi Ben-Israel fra Chicago, fikk i 1966 en åpenbaring fra engelen Gabriel om at svarte etterkommere av israelittene måtte «returnere til det lovede land og opprette Guds rike», ifølge gruppas nettside.

Etter et kort opphold i Liberia kom Ben-Israel og flere titall andre familier til Israel i 1968. Ben-Israel døde i 2014, 75 år gammel, og anses som en messiansk figur, ifølge Ahmadiel Ben Yehuda, gruppas talsmann.

– Vi er stammemessig judeere, og det er en lang og kontinuerlig tradisjon av kulturelle bånd som gjør at vi har røtter her. Vi har ikke bare falt ned fra himmelen, sier han.

De byråkratiske problemene startet kort etter at de kom til Israel. De ble først gitt israelsk statsborgerskap, men det ble trukket tilbake etter at loven om tilbakevending som gir jøder automatisk statsborgerskap, ble endret.

Dermed var de ulovlige innvandrere, noen av dem statsløse siden de hadde frasagt seg amerikansk statsborgerskap, helt til tidlig på 90-tallet da de etter hvert fikk midlertidig oppholdstillatelse.

Vendepunkt

Et vendepunkt skjedde i 2002 da en væpnet mann drepte seks mennesker på et bar mitsva-selskap, blant dem en 32 år gammel svart hebreisk sanger som opptrådte i selskapet. Etter det begynte myndighetene å gi dem permanent opphold.

I 2015 sendte rundt 130 svarte hebreere uten lovlig opphold inn søknad om oppholdstillatelse. De hevdet at myndighetene hadde trukket seg fra tidligere løfter om å legalisere statusen deres.

Søknadene ble avvist i 2021, og 49 mennesker fikk beskjed om at de skulle deporteres. Fire reiste, mens 45 anket vedtaket. Resten befinner seg i et juridisk vakuum.

Stadig mer integrert

Innvandringsdepartementet sier at de som fikk sine søknader avvist, ikke var på listene som ble sendt inn av svarte hebreiske ledere, og at noen hadde kommet til Israel nylig. De sier det er uklart hvorfor de ikke søkte om opphold før i 2015, eller hvorfor det ikke ble sendt inn søknad på vegne av dem.

At de svarte hebreerne er stadig mer integrert i det israelske samfunnet, gjør tanken på å bli kastet ut særlig smertefull. Flere titall unge svarte hebreere har tjenestegjort i det israelske militæret, og mange arbeider i Teva Deli, en produsent av vegansk mat.

De svarte hebreerne har en skole der det undervises i hebraisk og svart historie, og de fleste av innbyggerne i Fredslandsbyen, særlig den unge generasjonen som vokste opp i Israel, snakker flytende hebraisk.

Påskefeiring

1. juni feiret gruppa Den nye globale påsken, som er til minne om de svarte hebreernes utvandring fra USA i 1967.

Familier kledd i fargerike klær møttes i en park ved Fredslandsbyen til en vegansk piknik og levende musikk. Etterpå samlet de seg rundt en danseoppvisning og til en parade som feiret svarte hebreiske soldater i det militære som ropte «Vi er Guds soldater».

Månedene går uten at israelske myndigheter tar en beslutning, og de svarte hebreerne uten opphold lever i et vakuum mellom sine hjem i Israel og det de anser som eksil.

Ben Israel (55), som vokste opp på Bermuda og flyttet fra USA i 1991, er en av dem som har fått varsel om deportering sammen med fire av sine fem barn.

– Jeg drar ikke herfra. Vi kom for å tjene Israels gud, guden til våre forfedre Abraham, Isak og Jakob. Vi er hebreiske israelitter. Så hvorfor ikke gå arm i arm, sier han.