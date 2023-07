Ingen avklaring etter valget i Spania – ytterste høyre gikk tilbake

Opptellingen av stemmer har likevel gitt ett resultat som Spanias allierte i EU og Nato puster lettet ut over: Det ytterliggående høyrepartiet Vox kom ikke i posisjon til å danne flertall alene sammen det konservative folkepartiet PP.

Vox synes å ende på 33 representanter i nasjonalforsamlingen, en betydelig tilbakegang fra 52 plasser i den utgående nasjonalforsamlingen. Drømmen om å spille rollen som joker i forhandlinger med PP forsvant under valgnatten.

– Dårlig nytt for Spania, sier partileder Santiago Abascal.

Får ikke flertall

Selv om PP under partileder Alberto Nunez Feijoo gjør et svært godt valg og styrker sin representasjon fra 89 til 136, når de to partiene ikke den magiske grensen på 176 som gir flertall.

PP ble det største partiet, men gjorde det ikke så godt som målingene i ukene fram mot valget tydet på.

Det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE ble nest største parti, men statsminister Pedro Sánchez feiret resultatet som en seier. Den sittende koalisjonen fikk med sine 172 representanter to flere enn den konservative blokken, men ingen av blokkene når altså grensen på 176.

Dette svært jevne resultatet betyr etter alt å dømme uker og kanskje måneder med politisk tautrekking for å avklare om noen av blokkene klarer å forhandle med mindre partier om støtte. Flere politiske kommentatorer tror resultatet baner vei for et nyvalg om ikke altfor lang tid.

Fastlåst

– Det er en dyrekjøpt seier for det konservative folkepartiet. De gjorde det godt i valget, men klarer ikke å danne regjering. Situasjonen er fastlåst i nasjonalforsamlingen, sier analytikeren Veronica Fumanal.

Det nærmest uavgjorte resultatet øker forhandlingsstyrken til det katalanske separatistpartiet Junts. Det blir svært viktig for Sanchez å få støtte fra dette partiet, men ikke for enhver pris. Skulle Junts kreve folkeavstemning om løsrivelse for Catalonia i det nordøstlige Spania, vil ikke statsministeren gå med på.

– Vi gjøre ikke Sanchez til statsminister uten å få noe tilbake, sier Junts' parlamentsmedlem Miriam Nogueras.

Juniorpartner i regjeringen til Sanchez er venstrepartiet Sumar som synes å ende med 31 representanter. Resten av PSOEs styringsgrunnlag er flere småpartier.

– De spanjolene som har brukte stemmeseddelen, har gitt klar beskjed. Den tilbakeskuende blokken som ville reversere alt vi har fått til, har feilet, sa Sanchez til en jublende folkemengde som hadde samlet seg utenfor partihovedkvarteret.