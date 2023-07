Dommen lød på 30 dagsbøter à 50 kroner – til sammen 1500 svenske kroner. I tillegg må hun betale 1000 kroner til et fond for ofre for kriminalitet.

Thunberg møtte selv i retten i Malmö mandag. Der erkjente hun at hun ikke lyttet til ordren hun fikk fra politiet om å flytte seg fra en vei som leder til en oljeterminal ved Malmös havn.

– Min opptreden var forsvarlig, insisterte Thunberg og viste til at hun handlet i nødverge på grunn av klimakrisen.

– Klimakrisen truer

– Klimakrisen truer liv, helse og eiendom, sa 20-åringen videre.

Men argumentet gikk ikke hjem hos dommerne.

I midten av juni forsøkte Thunberg og andre aktivister å hindre tankbiler på vei til og fra oljeterminalen ved havna i Malmö. Gruppen Ta Tilbaka Framtiden sto bak aksjonen.

Ifølge en politimann som vitnet i retten, hadde aktivistene ikke søkt om tillatelse til å demonstrere. Han sa at i alt ni personer satt i veien, og at en av personene også hoppet på en bil.

– Skadet ingen

Thunberg mente imidlertid at aktivistene ikke utgjorde noen fare.

– Vi var rolige, vi skadet ikke mennesker og ingen eiendom, sa hun.

Under rettsmøtet benyttet hun også anledningen til stille et spørsmål til politimannen:

– Hvordan mener du at vi kan bremse klimakrisen? spurte hun.

Politimannen svarte med en kort latter hvorpå han svarte at han ikke vet.

Ny rettssak i august

To andre aktivister er også blitt tiltalt. De vil bli stilt for retten i august.

En rekke personer hadde møtt fram utenfor rettsbygningen for å vise sin støtte til Thunberg.

– Det er beklagelig at de kriminaliserer klimaaktivister og ikke de som forurenser og truer Jorden og livets framtid, sier Anders Gierz, en aktivist fra Fridays For Future og Scientist Rebellion.