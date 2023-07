Ukraina: Russland ødela kornlager

Iranskbygde droner skal ha blitt brukt i angrepene på havneanlegget ved elva Donau i Odesa-regionen natt til mandag.

– Som et resultat av angrepene ble et kornlager ødelagt. Tanker for lagring av annen type last fikk skader, heter det i en uttalelse fra sørkommandoen til det ukrainske forsvaret.

Foreløpige opplysninger tyder på at fire arbeidere ble såret. Tre droner skal ha blitt skutt ned.

Russiske angrep mot Odesa-regionen har tiltatt etter at russerne i forrige uke trakk seg fra avtalen som har sikret trygg eksport av korn fra Ukraina over Svartehavet. Myndighetene i Russland sier de vil anse alle skip på vei mot ukrainske kornhavner som militære mål.

På den annekterte Krim-halvøya skal et ammunisjonslager ha blitt truffet i et ukrainsk droneangrep natt til mandag. De prorussiske myndighetene på halvøya sier elleve droner enten ble skutt ned eller stanset med elektronisk krigføring.