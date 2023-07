Ordfører: Droner har truffet bygninger i Moskva

Ifølge ordføreren skjedde droneangrepene rundt klokka 4 lokal tid natt til mandag.

Han opplyser at det ikke er døde og heller ingen omfattende skader.

Bekreftelsen fra ordføreren kom noe etter de første meldingene om at det var funnet fragmenter av droner rundt 2 kilometer fra bygningen til det russiske forsvarsdepartementet. Flere russiske nyhetsbyråer viste til nødetater som kilde for opplysningene.

Et vitne forteller nyhetsbyrået Reuters at to kraftig eksplosjoner kunne høres før meldingene om funnet kom.