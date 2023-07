Attentat mot ordfører i Ecuador

38-årige Agustin Intriago ble skutt søndag, ifølge myndighetene i landet. Det skjedde etter at han hadde vært ute for å se på offentlige arbeider i Manta, som ligger ved stillehavskysten og har over 200.000 innbyggere.

Ifølge innenriksminister Juan Zapata døde også en kvinne i hendelsen. Fire andre personer ble skadd, blant dem de to mistenkes for drapet, opplyser han.

President Guillermo Lasso uttrykker sin sorg på Twitter og har bedt om at de gjerningspersonene straffes.