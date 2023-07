Tusenvis av motdemonstranter viser støtte til Netanyahus rettsreform

Demonstrantene fylte flere gater i hovedstaden mens statsminister Benjamin Netanyahu hviler på sykehuset etter å ha fått operert inn pacemaker natt til søndag.

Under pro-demonstrasjonen søndag sto fire ministre i Netanyahus regjering på talelista, melder avisa Haaretz. Utdanningsminister Yoav Kisch tok til orde for å sende i fengsel de mange tusen reservesoldatene som vil nekte å stille til tjeneste om ikke reformen skrotes.

Mens Kisch mener det betyr slutten på demokratiet om reformen ikke går gjennom, mener landets tidligere høyesterettsjustitiarius Aharon Barak det stikk motsatte.

Sistnevnte uttalte seg via video under en motdemonstrasjon i Jerusalem søndag, og mente rettsreformen er «spikeren i kista» for Israels demokrati, ifølge Haaretz.

Det rapporteres samtidig at president Isaac Herzog har besøkt Netanyahu på sykehuset søndag, samt at han skal ha møter med opposisjonspolitikerne Yair Lapid og Benny Gantz.

Rettsreformen er ventet å bli vedtatt søndag og mandag. Den vil gi politikerne større makt over rettsvesenet i Israel, og kritikerne hevder at den vil undergrave maktfordelingsprinsippet.