Soldat drepte minst 13 sivile i Kongo

Den tragiske hendelsen skjedde i landsbyen Nyakova i Ituri-provinsen nordøst i landet.

Soldaten skjøt mot sivile fordi han var fortvilet over at barnet hans var gravlagt uten at han var til stede, ifølge talsmann Jules Ngongo i den kongolesiske hæren. Ofrene skal ha vært samlet i sorg over barnets bortgang.

Minst 13 personer ble drept i hendelsen, og to av dem var hans egne barn, ifølge Ngongo. Ni av ofrene var mindreårige, ifølge Bahati Franck, som er leder i en lokal ungdomsforening.

En lokal tjenestemann meldte at et 14. offer døde på sykehus søndag morgen.

Soldaten er på rømmen og er ikke pågrepet. Under begravelsen hadde han vært stasjonert på en militærleir 55 kilometer fra landsbyen.