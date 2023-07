Von der Leyen ser til Nord-Afrika for grønn energi

– Å produsere ren elektrisitet i EU koster 10 cent per kilowattime, minst. I Tunisia kan det kost så lite som 2 cent, sa hun på en konferanse om migrasjon i Roma søndag.

Ifølge henne har Tunisia overflod av sol og vind til å produsere strøm.

Konferansen i Roma har samlet ledere i Stillehavsregionen, hvor den italienske statsministeren sa at Italia og Europa trenger innvandring, men at de ikke bør sende noen signaler om at ulovlig innvandring blir belønnet.

EU og Tunisia landet nylig en avtale med ramme på 900 millioner euro som skal bremse migrasjon.