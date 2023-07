Et fireetasjers bygg kollapset over et annet boligbygg nord i byen søndag ettermiddag, opplyser en anonym branntjenestemann til nyhetsbyrået AFP.

Det foreløpige tallet på døde og skadde bekreftes av lokalt brannvesen og myndighetene. Redningsmannskapene jobber med å lete gjennom ruinene etter overlevende.

Douala er en av Kameruns største byer, og ligger ved kysten sørvest i landet.