Andre skyting på to dager i Eskilstuna – én alvorlig skadd

– Klokken 21.11 kom første melding om flere skudd og vi har funnet en person som er skutt og alvorlig skadd, sier Magnus Jansson Klarin i politiet til TT.

Åstedet er sperret av.

– Vi er på stedet og forsøker å finne ut av hva som har skjedd, sier Klarin.

Politiet har foreløpig ikke informasjon om at flere personer ble såret i skytingen. Hendelsen blir ansett som et drapsforsøk og et grovt våpenlovbrudd. Ingen er pågrepet.

Lørdagens skyting kommer bare en dag etter at en 25 år gammel mann ble skutt og drept i Eskilstuna. Foreløpig er det uklart om det er noen sammenheng mellom de to skytingene.

– Det er noe vi ser på, men vi må først finne ut hvem den skadde er, sier Klarin.