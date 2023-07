Etter samtalen sa Stoltenberg på Twitter at Nato-landene står sammen med Ukraina så lenge som nødvendig.

– Vi fordømmer i sterke ordelag Moskvas forsøk på å bruke mat som våpen. Allierte land står ved Ukraina så lenge det tar, og etter Nato-toppmøtet er Ukraina nærmere Nato enn noensinne før, tvitret Stoltenberg.

Zelenskyj sa de to hadde drøftet hvordan man skal få korntransporten over Svartehavet i gang igjen etter at Russland mandag trakk seg fra avtalen, men han kom ikke nærmere inn på innholdet av samtalen.