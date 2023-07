Løkke fordømmer bokbrenning

– Jeg fordømmer den slags dumheter som en liten håndfull enkeltpersoner sto for i går foran Iraks ambassade, sier Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

Det er en skjendig handling å krenke andres religion enten det gjelder brenning av bøker eller andre religiøse symboler. Det har intet annet formål enn å provosere og skape splittelse, sier han videre.

To aktivister fra den sterkt fremmedfiendtlige gruppen Danske Patrioter holdt fredag en markering utenfor Iraks ambassade i København, der de skal ha brent Koranen. Ifølge videoer skjendet de også det irakiske flagget.

Politiet i København bekrefter at de to «brente en bok», men opplyser ikke om det var snakk om Koranen. De bekrefter heller ikke at det irakiske flagget ble skjendet.

Bokbrenningen utløste store protester i Bagdad, der demonstranter forsøkte å ta seg inn i den grønne sonen for å protestere ved den danske ambassaden.