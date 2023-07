Det brenner flere steder på øya, og myndighetene sendte lørdag ut varsel om evakuering fra to landsbyer og to feriesteder etter at flere branner blusset opp.

– Dersom du er i Asklipiio og Kiotari, evakuer nå til Gennadi. Det er skogbranner i området ditt, het det i et nødvarsel som ble sendt på SMS lørdag til innbyggere på fire forskjellige steder.

Kiotari ligger ved kysten og har flere store hoteller, mens Asklipiio er en sjarmerende landsby som ligger 4 kilometer inn i landet. Lardos og Pylonas er områder som allerede er evakuert.

Spredte seg til kysten

Den største brannen oppsto for flere dager siden i fjellområder midt på øya, men spredte seg lørdag til kysten på østsiden. Den har der nådd fram til tre hoteller som allerede var evakuert, og som nå er brannskadd.

Tre kystvaktbåter og et 30-tall private båter deltok i evakueringen av folk fra strendene ved Kiotari og Lardos lørdag og fraktet dem til tryggere strender.

De skulle deretter innlosjeres i andre hoteller, skoler og konferansesentra. Tre ferjer er fortøyd i Rhodos by, klar til å ta imot folk som er evakuert.

Straks varselet ble sendt ut, kunne man se turister som dro på kofferter og bar på små barn på vei til stranda.

Ifølge myndighetene er til sammen 30.000 mennesker blitt evakuert fra de branntruede områdene. Minst 30 busser er satt inn i evakueringen, men enkelte turister måtte gå et stykke når veien ble kuttet av brannen.

Kraftig røyk og sterk vind

Det stiger kraftig røyk opp fra brannen like ved strendene, og brannvesenet er bekymret for den sterke vinden i området.

Ifølge en hotellgjest i Kiotari som VG har snakket med, er skogbrannen omtrent 10 kilometer fra hotellet der hun bor. Røyken er imidlertid svært synlig.

– De i resepsjonen sa vi ikke burde få panikk, forteller hun, men påpeker at 10 kilometer går ganske fort.

En kvinne på stedet sier at det brant fredag, men at det blusset opp igjen lørdag.

– Det er helt sykt. Nå nærmer det seg veldig, sier hun.

Norske evakuert

Ifølge VG har reiseselskapet Tui evakuert 100 norske gjester fra Kiotari, mens Apollo har evakuert over 200 gjester fra åtte hoteller.

– For vår del er det snakk om feriebyene Lardos, Pefkos og Kiotari, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

UD har sendt varsel til nordmenn som har registrert at de er i Hellas, der de ber dem følge anvisninger og råd fra lokale myndigheter. Varsler kommer på SMS fra 112 til alle som oppholder seg i utsatte områder.

200 brannkonstabler med 40 brannbiler er satt inn i slukningsarbeidet, og det er kommet 31 brannmannskaper fra Slovakia. Tre fly og fem helikoptre er også i aksjon.

Ifølge ERT TV er en gruppe brannmannskaper strandet i et kloster i nærheten av Lardos etter å ha forsøkt å overtale nonnene der til å evakuere. Både de og nonnene skal foreløpig være i god behold.

Brannsjef Yannis Artapoios sier at brannen er den vanskeligste de noensinne har vært borti.

Hjelp fra mange land

Det er nå rundt 70 skogbranner i Hellas, der terrenget er svært tørt etter rekordhøye temperaturer de siste ukene.

En brann ved Aten og en annen ved Sparta er i ferd med å dempes noe, men knusktørt terreng og utsikt til 45 grader og en fuktighet på bare 15 prosent søndag betyr at faren ikke er over. Nye branner kan fort oppstå.

Brannvesenet har kategorisert hele østkysten av det greske fastlandet, samt øyene Evvia og Rhodos, som kategori 5-områder, det vil si det høyeste på en skala for risiko for brann.

Romania, Bulgaria, Polen og Slovakia har sendt hundrevis av brannkonstabler som bistår greske mannskaper med slukkingen. Israel, Jordan og Tyrkia sender også hjelp, mest i form av fly.