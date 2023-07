Demonstrantene ble stanset av irakiske sikkerhetsstyrker som blokkerte Jumhuriya-brua som leder til Bagdad såkalt grønne sone der ambassadene ligger.

To aktivister fra den sterkt fremmedfiendtlige gruppen Danske Patrioter holdt fredag en markering utenfor Iraks ambassade i København, der de skal ha brent Koranen. Ifølge videoer skjendet de også det irakiske flagget.

Politiet i København bekrefter at de to «brente en bok», men opplyser ikke om det var snakk om Koranen. De bekrefter heller ikke at det irakiske flagget ble skjendet.

Fordømmer

Irakiske myndigheter fordømmer hendelsen i kraftige ordelag.

– Utenriksdepartementet fordømmer på det kraftigste hendelsen der den hellige Koranen og Iraks flagg ble skjendet utenfor den irakiske ambassaden i Danmark, heter det i en uttalelse lørdag.

Demonstrantene i Bagdad la ikke skjul på at de var på vei mot den danske ambassaden, men ble ifølge Crisis24 stanset av sikkerhetsstyrker som brukte tåregass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Satte fyr på

Irakiske sikkerhetsstyrker høstet kritikk da de for to dager siden ikke hindret demonstranter fra å storme og sette fyr på den svenske ambassaden i den grønne sonen.

Sverige rettet hard kritikk mot Irak etter stormingen, og irakiske myndigheter svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene med Sverige.

Det er varslet en ny demonstrasjon i protest mot koranbrenning i Europa i den irakiske hovedstaden lørdag kveld.

Protest i Teheran

Også i Iran var det fredag kveld protester mot koranbrenningene, noe som ble kringkastet på statlig TV.

– Død over det amerikaniserte Sverige!, ropte demonstrantene, som bar plakater med bilde av landets tidligere leder ayatolla Khomeini.

I Libanon ble demonstrasjonen organisert av den Iran-støttede Hizbollah-militsen. Der ble det satt fyr på svenske flagg.

Nei til ambassadør

Hizbollah-leder Hassan Nasrallah har oppfordret arabiske og muslimske land til å følge Iraks eksempel og utvise svenske ambassadører og hente hjem sine egne ambassadører fra Stockholm.

Iran varslet fredag kveld at de ikke ønsker å ta imot en ny ambassadør fra Sverige.

– Den svenske ambassadørens periode er over, og vi vil ikke ta imot en ny før den svenske regjeringen følger opp krenkelsen av Koranen skikkelig, sa utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian.