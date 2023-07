Irak fordømmer koranbrenning i Danmark

– Utenriksdepartementet fordømmer på det kraftigste hendelsen der den hellige Koranen og Iraks flagg ble skjendet utenfor den irakiske ambassaden i Danmark, heter det i en uttalelse.

Politiet i København bekrefter at to personer fredag ettermiddag «brente en bok» utenfor den irakiske ambassaden, men opplyser ikke om det var snakk om Koranen. De bekrefter heller ikke at det irakiske flagget ble skjendet.

Ifølge politiet var det aktivister fra den sterkt fremmedfiendtlige gruppen Danske Patrioter som sto bak fredagens markering utenfor den irakiske ambassaden.