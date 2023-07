Lula-regjeringen strammer inn våpenlovene i Brasil

Regjeringen prøver med det å bukt med økningen av privat våpeneierskap som skjedde under Lulas forgjenger Jair Bolsonaro.

– Vi vil fortsette å kjempe for færre våpen i landet vårt. Bare politiet og hæren må være godt bevæpnet, sier Lula.

Lulas dekret som «ansvarlig våpenkontroll» begrenser antallet våpen en privatperson kan eie fra fire til to, og alle som ønsker å anskaffe seg et skytevåpen må kunne bevise at de trenger det.

Jegere, sportsskyttere og samlere vil bare kunne eie seks våpen etter den nye loven, en nedgang fra 30. Det vil også legges begrensninger på hvor mye ammunisjon man kan kjøpe.