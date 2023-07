Redningsmannskap kom lynofre til unnsetning i Sveits – ble selv truffet

En 51 år gammel mann og en 16 år gammel gutt ble truffet av lynet mens de jobbet på et jorde i Menieres, heter det i en uttalelse fra det regionale politiet.

Begge ble skadd, 51-åringen alvorlig, og begge fikk hjelp fra ambulanse- og redningshelikopterpersonell før de ble kjørt til sykehus.

Under uttrykkingen for å hjelpe de to lynrammede, ble også en politibetjent og piloten på redningshelikopteret truffet av lynet.

– Heldigvis ble de ikke skadd og fikk hjelp på stedet av ambulansepersonell, sier politiet.