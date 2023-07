Gambia knytter 70 barnedødsfall til importert hostesaft

Barna døde av nyresvikt etter å ha inntatt hostesaften, har et utvalg nedsatt av myndighetene konkludert med. Det er fire hostesafter importert fra India som har forårsaket dødsfallene.

Helseminister Ahmadou Lamin Samateh fortalte på en pressekonferanse at det var svikt i flere ledd som gjorde at hostesaftene i det hele tatt var tilgjengelige i Gambia. I september i fjor ble flere hoste- og forkjølelsesmidler fra den indiske produsenten Maiden Pharmaceuticals tilbakekalt etter at flere spedbarn døde.

Tidligere i år ble det kjent at Verdens helseorganisasjon (WHO) knyttet 300 barnedødsfall i Indonesia, Usbekistan og Gambia til hostesaft som inneholdt giftige stoffer.