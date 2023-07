I forrige uke holdt Nato et toppmøte i den litauiske hovedstaden Vilnius. På møtet ble det blant annet kjent at også Sverige får bli med i Nato, etter at Tyrkia og landets president Recep Tayyip Erdogan har holdt dem på pinebenken et års tid.

Sveriges innlemmelse i Nato vakte naturlig nok reaksjoner i Russland, men på russisk statlig TV var det noe annet som tok fokuset.

Håner Sverige: Har glemt hvordan de kriger

Under en paneldebatt på russisk statlig TV hevdet nemlig en av debattantene at Natos militære hovedmål ikke var dem, men Kina.

Det harselerte også med Sverige, og mente de etter 200 år med nøytralitet ikke vet hvordan man kriger.

– Åtte generasjoner av svensker har vokst opp i løpet av disse århundrene med nøytralitet. De har glemt hvordan de skal krige. Og hvorfor skulle de trenge det? Ikke engang de brutale militære konfliktene i første og andre verdenskrig, hvor millioner av menneskeliv gikk tapt, fikk Sverige til å forlate sin nøytralitet. Og plutselig endrer Sverige posisjon i løpet av en uke, sies det på russisk TV, ifølge svenske Expressen som viser et klipp fra TV-sendingen.

Advarer: – Ukraina var bare begynnelsen

Paneldeltakeren spør deretter retorisk hva Sveriges endring egentlig betyr.

– De politiske maktene forbereder seg alle på en fremtidig krig, og spørsmålet er mot hvem? Kina, svarer han på sitt eget spørsmål.

– Det er ikke mot oss de samles, legger han til.

Likevel advarer han mot å ikke ta deres egen krig mot Nato på alvor.

– Ukraina var bare begynnelsen. Vi innser at vi ikke er deres hovedmål, men vi har ikke råd til å slappe av og risikere at 22. juni skjer igjen, avslutter han.

22. juni er en henvisning til 22. juni 1941, da Nazi-Tyskland invaderte Sovjetunionen under andre verdenskrig, ofte kalt Operasjon Barbarossa, eller Barbarossa-planen.