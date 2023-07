WHO advarer mot dengue-økning

Siden år 2000 har tilfeller av denguefeber økt med åtte-gangeren. WHO anslår at 4,2 millioner mennesker ble smittet av viruset i fjor.

Denguefeber er en infeksjonssykdom som forårsakes av virus fra smittebærende mygg. Sykdommen er mest utbredt i tropiske strøk, men WHO registrerer at smitten brer seg geografisk som følge av global oppvarming. I både Spania og Frankrike har dengue blitt oppdaget tidligere, men WHO har ikke oppdaget smitte i Europa så langt i år.

På de amerikanske kontinentene ble det registrert like mange døde første halvdel av 2023 som i hele fjoråret. På verdensbasis ble det registrert 1280 dødsfall i fjor.